Вашингтон, 31 мая, 2018, 03:51 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп встретился с Ким Кардашьян, чтобы обсудить с ней тюремную реформу, сообщил Трамп в своем Twitter.

Twitter.com/realdonaldtrump Дональд Трамп и Ким Кардашьян

«Замечательная встреча с Ким Кардашьян прошла сегодня, поговорили о тюремной реформе и о вынесении приговоров», — заявил Трамп и приложил совместное фото с Кардашьян

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп 25 мая посмертно помиловал чернокожего боксера Джека Джонсона.