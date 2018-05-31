Вашингтон, 31 мая, 2018, 03:59 — ИА Регнум. Условием хороших российско-американских отношений является готовность Москвы продемонстрировать Вашингтону свою лояльность по ряду вопросов, заявил госсекретарь США Майк Пмпео по итогам телефонных переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

DonkeyHotey Майк Помпео

«Госсекретарь Помпео подтвердил, что, хотя Соединенные Штаты стремятся к улучшению отношений с РФ, реализация этого потребует от России продемонстрировать, что она готова принять конкретные меры для решения волнующих нас проблем, в том числе вмешательство во внутренние дела США», — сообщили в пресс-службе госдепа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, телефонные переговоры между Лавровым и Помпео состоялись 30 мая по инициативе Вашингтона. Главы внешнеполитических ведомств обсуждали российско-американские отношения, Сирию и Донбасс.