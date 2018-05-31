Москва, 31 мая, 2018, 03:45 — ИА Регнум. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поздравил Станислава Позднякова с избранием на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает пресс-служба ОКР.

Marie-Lan Nguyen Станислав Поздняков

Сообщается, что Бах в своем послании выразил готовность продолжать сотрудничество с ОКР и оказывать поддержку новому руководству. Кроме того Бах отметил высокий уровень доверия российских членов ОКР своему новому руководителю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 мая Станислав Поздняков в результате голосования был избран новым главой ОКР.