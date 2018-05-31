Москва, 31 мая, 2018, 03:44 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России предложил регионам запретить продажу табачных изделий в Международный день отказа от курения — 31 мая, сообщает пресс-служба минздрава РФ.

Сигареты

Принять решение о запрете продажи табачных изделий во Всемирный день без табака минздрав предлагает на региональном уровне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения опубликовала статистику, согласно которой от курения каждую минуту умирает 10 человек.