Якутск, 31 мая, 2018, 04:01 — ИА Регнум. Пострадавшим от паводка людям намерены помогать путём проведения телерадиомарафона, который начнётся в четверг, 31 мая. Акция получила название «Всем миром» и призвана собрать средства на восстановление испорченного наводнениями жилья и ремонт повреждённых объектов инфраструктуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства связи и информационных технологий республики.

Sakha.gov.ru Наводнение. Якутия

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«В этом году весенний паводок нанёс большой урон Якутии. В республике был объявлен режим ЧС федерального уровня. Многие жители остались без крыши над головой и имущества, с маленькими детьми и стариками на руках. Им остро нужна помощь всех нас, неравнодушных людей», — пояснили в минсвязи.

В рамках радиотелемарафона на площади Ленина в Якутске с 8 часов до позднего вечера будут стоять ящики для сбора пожертвований. Финансово помочь пострадавшим от паводка предлагается также путём отправки СМС на специальный номер с указанием суммы пожертвования. Также есть возможность перечислять деньги на единый счёт, открытый для принятия безвозмездных поступлений и добровольных пожертвований. Все полученные средства будут направлены на восстановительные работы при ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабное наводнение на территории Якутии повлекло затопление 47 населённых пунктов в двенадцати районах республике и Якутске. С 14 мая в республике введен режим ЧС федерального уровня, угроза дальнейшего распространения паводка сохраняется.

Первый указ нового врио главы Якутии Айсена Николаева касается принятия мер по ликвидации последствий весеннего паводка 2018 года на территории республики. Документ обязывает правительство республики в трёхдневный срок определить ведомства и отдельных лиц в региональных и местных администрациях, ответственных за принятие мер по восстановлению условий проживания людей в пострадавших населённых пунктах, установить сроки и графики выполнения работ.