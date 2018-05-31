Нью-Йорк, США, 31 мая, 2018, 03:11 — ИА Регнум. В США потерпел крушение легкомоторный самолет, в результате которого погиб один человек, сообщает NBC.

Nationalmuseum.af.mil Самолёт T6 Texan

По данным телеканала, разбившийся самолет T6 Texan должен был принять участие в авиашоу Jones Beach Air show. От лица пилотажной группы Skytypers, к которой принадлежал погибший пилот, были принесены соболезнования родственникам погибшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 мая легкомоторный самолет потерпел крушение под Волгоградом. По факту происшествия проводится следствие.