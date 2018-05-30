Вашингтон, 31 мая, 2018, 02:41 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал закон «Right to try» («право пробовать»), сообщает пресс-служба Белого дома США.

В больнице

Закон позволяет неизлечимо больным людям выбирать препараты и методики лечения, в том числе и не одобренные управлением по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре суд США отклонил иск Белого дома с требованием отложить прием в армию США трансгендеров.