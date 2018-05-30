Москва, 31 мая, 2018, 01:56 — ИА Регнум. Состоялся телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Mid.ru Сергей Лавров и Майк Помпео

Стороны обсудили вопросы мирного урегулирования в Сирии, а также вопросы по разрешению конфликта в Донбассе в рамках Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что для обеспечения мира в Сирии все несирийские силы должны быть выведены из юго-западной зоны деэскалации.