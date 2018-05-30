Лавров и Помпео обсудили сирийский кризис
Москва, 31 мая, 2018, 01:56 — ИА Регнум. Состоялся телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, сообщает пресс-служба МИД РФ.
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Сергей Лавров и Майк Помпео
Стороны обсудили вопросы мирного урегулирования в Сирии, а также вопросы по разрешению конфликта в Донбассе в рамках Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что для обеспечения мира в Сирии все несирийские силы должны быть выведены из юго-западной зоны деэскалации.