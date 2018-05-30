Пекин, 31 мая, 2018, 01:45 — ИА Регнум. По данным Министерства образования КНР, в 2017 году экзамены по китайскому языку сдавали 6,5 млн иностранцев, что на 8,33% больше показателя предыдущего года, сообщаетСиньхуа.

Флаг Китая

Как сообщил представитель вышеупомянутого ведомства Тянь Лисинь на состоявшейся 29 мая пресс-конференции, в 2017 году были учреждены 14 новых институтов Конфуция и 40 аудиторий Конфуция. К настоящему времени на планете функционируют в общей сложности 526 институтов и 1113 аудиторий Конфуция.

В 130 странах и регионах мира работают 1 тыс. 100 экзаменационных центров, которые организуют экзамены по китайскому языку для лиц, не являющихся носителями китайского языка. 34 из них были открыты в 2017 году.