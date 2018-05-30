Москва, 31 мая, 2018, 01:44 — ИА Регнум. Российская компания Cognitive Technologies представила образец беспилотной системы управления сельхозтехникой, заявили представители компании порталу Rusbase.

Комбайн

Сообщается, что беспилотная приставка «Агродроид С2-А2» позволяет трактору или комбайну работать автономно и, по словам разработчика, обеспечивает полную безопасность при проведении сельхозработ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 мая компания Uber заявила о частичном прекращении испытаний беспилотных автомобилей.