Москва, 31 мая, 2018, 01:40 — ИА Регнум. Реализация проекта «Южный поток» была выгодна как для России так и для Болгарии, но София упустила свои возможности, заявил российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым.

Gazprom.ru «Южный поток»

Также президент сказал Борисову, что и Москва потеряла €800 млн.

«Ну, записали их в убытки, что делать», — сказал Путин.

Напомним, «Южный поток» планировалось проложить из Анапского района в Варну (Болгария) по дну Черного моря. Болгария под давлением США отказалась от проекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча Путина и Борисова прошла в Москве 30 мая. Российский президент заявил, что не против продления газопровода «Турецкий поток» в сторону Болгарии.

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