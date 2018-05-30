Пекин, 31 мая, 2018, 01:06 — ИА Регнум. Выступая на открытом заседании Совета Безопасности ООН, посвященном украинскому вопросу, постоянный представитель КНР в ООН Ма Чжаосюй 29 мая призвал стороны конфликта прекратить огонь, полностью выполнять Минские соглашения и твердо придерживаться политических методов урегулирования, сообщает Синьхуа.

СВ ДНР Бойцы армии ДНР

Ма Чжаосюй отметил, что Китай пристально следит за развитием ситуации на востоке Украины и выражает озабоченность жертвами среди гражданского населения, вызванными недавним конфликтом в данном районе. КНР призывает стороны строго соблюдать механизм прекращения огня и придерживаться позиции политического урегулирования.

По словам Ма Чжаосюя, китайская сторона считает, что украинский конфликт связан с историческими и современными вопросами, которые должны быть решены путем переговоров. Для надежного урегулирования конфликта необходимо в полной мере выполнить требования достигнутых соглашений, защитить законные права и интересы всех национальностей не только в Донбассе, но и во всех районах Украины, достичь баланса интересов всех сторон.

Ма Чжаосюй подтвердил, что позиция Китая по украинскому конфликту остается неизменной: заинтересованные стороны должны в полной мере выполнять приятную Советом Безопасности ООН резолюцию 2202 и Минские соглашения, а также прекратить все военные операции и активизировать дипломатические усилия в целях поиска всестороннего, долговременного и сбалансированного решения.

Китайский представитель заявил, что международное сообщество должно продолжать продвигать политическое урегулирование украинского вопроса, содействовать обеспечению мира, стабильности и развития на Украине.