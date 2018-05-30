Москва, 31 мая, 2018, 00:52 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад заявил журналисту RT, что мнение президента США Дональда Трампа его не беспокоит и оскорбительных выражений он бы не стал использовать в адрес президента США. Так сирийский президент прокомментировал фразу президента США, где Трамп назвал Асада «животным».

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад и Дональд Трамп

Также Башар Асад отметил, что лишь мнение рассудительных и здравомыслящих людей может повлиять на человека.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сухуме пройдет встреча глав Сирии и Абхазии, на которой ожидается подписание межгосударственных соглашений.