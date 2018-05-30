Киев, 31 мая, 2018, 00:42 — ИА Регнум. Страна тратит на спецслужбы больше, чем Великобритания, Германия и Франция вместе взятые, заявил бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко 30 мая в эфире телеканала NewsOne.

Рене Магритт. Шпион. 1928

Лишь существенные успехи оправдывают высокие расходы государства на спецслужбы, а украинские спецслужбы успехами похвастаться не могут, считает экс-министр.

«По моей информации, спецслужба Украины больше, чем три страны вместе взятые — Франция, Англия и Германия, понимаете. На прокуратуру — семь миллиардов и соответствующая численность. Это все деньги, за которые мы, плательщики налогов, будем требовать от них эффективной работы. <…> Они работают, и пусть работают, а работают они, кстати, не очень хорошо. Претензий к ним очень много», — заявил политик.

Напомним, в декабре 2017 года глава Службы безопасности Украины Василий Грицак в стенах Верховной рады заявил, что 70% рабочего времени его ведомство тратит на отражение «российской гибридной агрессии» и локализацию деятельности российских спецслужб.