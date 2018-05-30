Киев, 31 мая, 2018, 00:27 — ИА Регнум. Инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко — блестящая операция украинских правоохранителей, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в Facebook.

NEWS UTR Антон Геращенко

Комментируя последние новости по «делу Бабченко», Геращенко написал:

«Аркадий Бабченко жив! В результате блестящей спецоперации, проведенной украинскими правоохранителями, задержаны и киллер, получивший заказ на убийство Аркадия, и организатор убийства».

Геращенко протранслировал идею о том, что Бабченко «заказали» российские спецслужбы, а Киев перехитрил Москву.

Отметим, что накануне, 29 мая, Геращенко в Facebook проклинал убийц Бабченко:

«Не забудем и не простим ублюдков, подло, в спину, застреливших Аркадия Бабченко! Уверен, что возмездие настигнет и заказчиков, и организаторов, и исполнителей этого подлого террористического акта».