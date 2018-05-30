Мусорный кризис Московского региона
Москва, 31 мая, 2018, 00:14 — ИА Регнум. 31 мая в 14:00 в пресс-центре ИА REGNUM состоится очередное заседание Всероссийского общественно-экспертного совета по выходу из кризиса в сфере утилизации отходов, созданного по инициативе ИА REGNUM и Российской академии естественных наук.
В программе заседания:
1. Продолжение обсуждения итогов государственной экологической экспертизы проекта мусоросжигательного завода (МСЗ), который планируют построить в Воскресенском районе Московской области в рамках федерального проекта «Чистая страна». Европейская альтернатива заводам Hitachi Zozen Inova AG. Подготовка материалов для судебных исков по отмене результатов государственной экологической экспертизы МСЗ.
2. О ситуации, складывающейся на мусорных полигонах Московской области, на которых проводится или планируется проведение рекультивации с применением технологий активной дегазации (Кучино, Тимохово и др.) Продолжение представления современных технологий рекультивации полигонов отходов.
3. Обзор положения в новых и старых горячих точках мусорного кризиса Московского региона.
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Начало мероприятия в 12:00.
Регистрация гостей и участников с 11:30
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