Киев, 31 мая, 2018, 00:45 — ИА Регнум. Украина может обеспечить мир развлекательным контентом и в этом ее основная роль, заявил политолог Юрий Романенко 30 мая, комментируя в своем видеоблоге внезапное «воскрешение» оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Украина

Романенко заявил, что Украина из-за низкого уровня организации не способна создать современный гибридный автомобиль или успешную операционную систему. Увлекательное шоу — вот настоящее призвание страны.

«Мы можем гнать с утра до вечера, причем создателям американских сериалов такие сюжетные линии просто не снились. Нужно раскрывать этот потенциал, заключать серьезные контракты, ставить новые камеры в государственных учреждениях — и гнать поток контента, где ничего не придумано, все натуральное, высокого качества», — предложил Романенко.

Читайте также: Спецслужбы Украины устроили теракт против общественного мнения — политолог

Напомним, что лжеубийство Аркадия Бабченко, разыгранное украинскими спецслужбами, вызвало негативную реакцию в мире. Действия СБУ осудили: ОБСЕ, организация «Репортеры без границ» и МИД Литвы.