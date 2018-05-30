Абу-Даби, 31 мая, 2018, 00:03 — ИА Регнум. Правозащитник из ОАЭ Ахмед Мансур приговорен к 10 годам тюремного заключения и 1 млн дихрамов ($272 тыс.) штрафа за подрыв «статуса и престижа» государства, 30 мая передает агентство Associated Press.

Тюрьма

Оскорбительными для ОАЭ суд счел посты и репосты правозащитника в Twitter и Facebook. При этом суд не признал Мансура виновным в сотрудничестве с террористическими организациями, в случае которого правозащитнику могло грозить еще более суровое наказание.

Ранее, в 2011 году, Мансур уже осуждался на три года тюрьмы за оскорбление должностных лиц, но был помилован главой ОАЭ, шейхом Халифом ибн Заид аль-Нахайяном.

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