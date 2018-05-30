Нижний Новгород, 30 мая, 2018, 23:55 — ИА Регнум. Около 170 тысяч человек в Нижегородской области остались без электроснабжения из-за урагана, который бушевал в регионе. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба администрации области.

Government-nnov.ru Совместное заседание энергоштаба и комиссии по чрезвычайным ситуациям Нижегородской области

По предварительной информации коммунальщиков, к вечеру 30 мая без электроснабжения остались до 170 тыс. человек. Руководство региона дало поручение всем ресурсоснабжающим и энергосетевым организациям в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение в пострадавших районах.

Десятки аварийный бригад уже задействованы в ликвидации последствий удара стихии.

Сейчас мощный грозовой фронт, который привел к многочисленным обрывам линий электропередач, а также срабатыванию автоматических защит на электросетях, уходит из Нижегородской области. Но в ночь на 31 мая возможны порывы ветра до 25 м/с.