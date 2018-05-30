Москва, 30 мая, 2018, 23:35 — ИА Регнум. «Здоровый образ жизни надо формировать», — убежден президент Лиги здоровья нации, знаменитый кардиохирург Лео Бокерия. Об этом он заявил на открытии XII Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России».

XII Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России»

Лео Бокерия на XII Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России»

Его главная тема в этом году — обсуждение и разработка механизмов реализации проекта «Формирование здорового образа жизни». Проект был утвержден президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Задача форума — выявить лучший региональный и отраслевой опыт для его дальнейшего тиражирования.

XII Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России»

«Вы знаете, что наши друзья немцы очень любят и пиво попить, и тем не менее у них есть такие программы и долгожителей много, — подчеркнул основатель Лиги здоровья нации, говоря о целях движения и значении подобных форумов. — Форум как раз и нужен, чтобы посмотреть, что делалось, что принесло пользу, а что не принесло пользу. Думаю, что то, что сегодня снизилась и заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями, и продолжительность жизни увеличилась, является отражением понимания в обществе негативных и позитивных факторов жизни. И, конечно, эти форумы играют в этом смысле большую роль».

XII Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России»

Алтай, Пермский край, Новосибирск, Саратовская область, Республика Марий Эл, Москва и Подмосковье… В экспозиции участвуют различные регионы России. Продукция тоже разная: от роботов, экзоскелетов, специальных кукол-тренажеров для реанимации и первых в стране протезов кровеносных сосудов и кардиохирургических имплантов знаменитой Бакулевки (Научный центр сердечно-сосудистойхирургии им. А. Н. Бакулева РАМН) до саратовских продуктов детского питания, московской косметики и иван-чая из Йошкар-Олы. Кстати, девушки на стенде рассказали, что их волонтерский отряд — единственный в РФ, занимающийся сбором лекарственных трав для лечебного иван-чая. Им же и угощали желающих

XII Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России»

А вот содержимое «полезной тарелки» отведать не удалось: это муляж правильного рациона питания от ученых Алтайского краевого центра медицинской профилактики. Представитель Центра Наталья Чиркина рассказала, что сохранить здоровье помогут бобовые, рыба, сырые овощи и фрукты. Они и представлены на этой тарелке полезной пищи. Хлеб и мучные сладости лучше исключить.

XII Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России»

Не успев расстроиться от столь жестких ограничений, сладкоежки могут утешиться. Буквально напротив расположился стенд Московского госуниверситета технологий и управления имени К. Г. Разумовского со своей продукцией — тортами, мармеладом, печеньем и шоколадом. Неужели это тоже здоровое питание? Да — отвечают разработчики, ни сахара, ни какао, ни сливочного масла в их продуктах нет, все вполне диетическое. Все дело в использовании семян «чиа», разновидности шалфея, богатых ненасыщенными жирными кислотами.

«Разработали пирог, назвали его «Песня дайвера», который гармонизирует функциональное состояние организма и рекомендуется подводникам, — рассказала ИА REGNUM руководитель проекта Светлана Егорова. — Там присутствует 40% муки из семян чиа, 60% пшеничной муки. Это полностью функциональный продукт. Семена чиа легко усваиваются организмом, обладают большим количеством жира, из этих семян также производят масло, где содержится омега-3 и омега-6. Сахар используется тростниковый и горький шоколад».

XII Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России»

Продукт запатентован и в скором времени появится на прилавках магазинов. Впрочем, оценить торт не удалось. Угостили шоколадом и мармеладом. Очень вкусно. И главное, что все эти продукты могут есть и диабетики, и люди с лишним весом, не лишая себя не только удовольствия, но и пользы. Ведь без углеводов, по словам специалиста университета технологий и управления, наш организм нормально работать не может.

«В период эволюционного развития мы просто привыкли к быстрым углеводам. Полностью без них мы тоже не можем. Поэтому если их убрать, то организм не будет восполнят полный объем энергии, а это необходимо», — подчеркнула Светлана Егорова.

XII Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России»

Кроме выставки, в Гостином дворе три дня будут проходить круглые столы и конференции по проблемам ЗОЖ. Продлится форум «Здоровье нации — основа процветания России» до 1 июня. Ждут абсолютно всех желающих: вход свободный.