Минск, 30 мая, 2018, 23:43 — ИА Регнум. За последние два месяца произошел резкий рост числа жертв среди мирного населения Донбасса, заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик 30 мая после завершения встречи Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.

ИА Красная Весна Осколки снаряда

Сайдик отметил, что среди погибших есть дети и подчеркнул, что особое внимание сторонам следует уделить вопросу безопасности детей в связи с началом школьных каникул.

Напомним, 28 мая в населенном пункте Железное под Дзержинском (Торецк) во дворе дома взрывом снаряда была убита 15-летняя Дарья Каземирова. Родители девочки уверены, что ребенок погиб по вине украинских военных, украинские власти, естественно, обвиняют защитников Донбасса.