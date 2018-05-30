Нью-Йорк, США, 30 мая, 2018, 23:44 — ИА Регнум. Вице-председатель правящей партии КНДР Ким Ён Чоль прибыл в США для переговоров о встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына, 30 мая передает агентство Reuters.

Флаги США и КНДР

Борт с высокопоставленным представителем Северной Кореи приземлился в Нью-Йорке. Перед визитом в США Ким Ён Чоль участвовал в переговорах в Пекине.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая Белый дом США сообщил о позитивном ходе ведущихся переговоров между дегелациями США и КНДР на Корейском полуострове, и заявил, что все еще рассматривает 12 июня в качестве даты встречи Трампа и Кима.

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