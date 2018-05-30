Тегеран, 30 мая, 2018, 22:57 — ИА Регнум. Али Акбар Велаяти, советник великого аятоллы Али Хаменеи, заявил, что Иран готов «включить центрифуги» для обогащения урана, 30 мая передает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние, Трамп, Иран, ядерная сделка

Согласно заявлению Велаяти журналистам, работа над «усовершенствованием» оборудования для обогащения урана не будет являться нарушением «ядерной сделки» 2015 года, из которой Иран пока не выходит.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая президент США Дональд Трамп вывел США из международного соглашения по иранской ядерной программе. Остальные участники «ядерной сделки» с Ираном — Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания — намерены сохранить соглашение.

Читайте также: «Ждем до конца мая» — Иран выдвинул ультиматум ЕС