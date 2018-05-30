Миасс, Челябинская область, 30 мая, 2018, 22:44 — ИА Регнум. Купленное администрацией южноуральского города Миасса здание под детский сад может быть опасно для детей. Вопрос был поднят 30 мая на заседании коллегии областной контрольно-счётной палаты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Детский сад

Как отметили на заседании, купленный за 24 млн рублей объект непригоден для того, чтобы там размещать детский сад. Расход денег на его покупку признан нецелевым. В здании нарушены строительные нормы и стандарты, требования пожарной безопасности, санитарные правила. Пребывание детей в таком детсаду может быть опасно, полагают проверяющие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, здание изначально должно было использоваться под магазин. Но в декабре 2017 года администрация Миасса выкупила его под детский сад. Цена вопроса составила 24 млн рублей.

Весной 2018 года областная контрольно-счётная палата провела проверку. И выявила нарушения. Оказалось, что здание было куплено по завышенной цене. Также выяснилось, что оно непригодно для того, чтобы размещать там детсад. Мэр Миасса Геннадий Васьков 14 мая был задержан, а 15-го арестован. В тот же день городское собрание депутатов приняло его отставку.

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