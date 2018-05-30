Опасен для детей: скандальный детский сад на Урале требуют закрыть
Миасс, Челябинская область, 30 мая, 2018, 22:44 — ИА Регнум. Купленное администрацией южноуральского города Миасса здание под детский сад может быть опасно для детей. Вопрос был поднят 30 мая на заседании коллегии областной контрольно-счётной палаты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.
Как отметили на заседании, купленный за 24 млн рублей объект непригоден для того, чтобы там размещать детский сад. Расход денег на его покупку признан нецелевым. В здании нарушены строительные нормы и стандарты, требования пожарной безопасности, санитарные правила. Пребывание детей в таком детсаду может быть опасно, полагают проверяющие.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, здание изначально должно было использоваться под магазин. Но в декабре 2017 года администрация Миасса выкупила его под детский сад. Цена вопроса составила 24 млн рублей.
Весной 2018 года областная контрольно-счётная палата провела проверку. И выявила нарушения. Оказалось, что здание было куплено по завышенной цене. Также выяснилось, что оно непригодно для того, чтобы размещать там детсад. Мэр Миасса Геннадий Васьков 14 мая был задержан, а 15-го арестован. В тот же день городское собрание депутатов приняло его отставку.
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