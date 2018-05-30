Бразилиа, 30 мая, 2018, 23:01 — ИА Регнум. Работники бразильской нефтяной компании Petroleo Brasileiro, недовольные реформами правительства, начали 72-часовую забастовку, 30 мая передает агентство Reuters.

Давид Сикейрос. Забастовка

В забастовке участвуют рабочие десятков буровых вышек, нефтеперерабатывающих заводов и нефтеналивных терминалов «Петробрас».

В Бразилии также продолжается протест дальнобойщиков, недовольных ростом цен на топливо. Водители грузовиков блокируют ключевые автомобильные магистрали страны с 21 мая.

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