Киев, 30 мая, 2018, 23:10 — ИА Регнум. Украина перестала быть самой «ленинизированной» страной мира, заявил директор института национальной памяти Украины (УИНП) Владимир Вятрович 30 мая в Киеве во время брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Декоммунизация. Порошенко. Памятник. Ленин. Гитлер

По данным института, с 2015 года на Украине переименовали 987 населенных пунктов и 52 тыс. топонимов. За исключением отдельных символов советского прошлого, вроде советского герба на монументе Родине-матери и памятника Щорсу в Киеве, работа по декоммунизации завершена, считает Вятрович.

«Демонтированы почти 2,5 тыс. памятников, из них 1,5 тыс. — это памятники Ленину. По количеству этих Ленинов на квадратный километр Украина была самой ленинизированной страной мира», — заявил глава УИНП.

По его мнению, ликвидировать памятники и переименовать улицы недостаточно:

«Главная декоммунизация должна происходить на ментальном уровне», — подчеркнул Вятрович.

Напомним, что в апреле 2015 года Верховная рада Украины приняла пакет законов, уравнивающих и запрещающих коммунизм и нацизм. Однако для нацизма на Украине регулярно делают исключения. К примеру, символика дивизии СС «Галичина» официально признана не нацистской и не подпадающей под запрет.