Репутация США страдает от смены решений
Пекин, 30 мая, 2018, 22:34 — ИА Регнум. США портят себе репутацию, постоянно меняя свои решения. Об этом 30 мая заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, сообщает Синьхуа.
«В контексте международных отношений каждое отступление от своего слова — это новый урон репутации своей же страны и злоупотребление ею», — подчеркнула дипломат, комментируя на очередной пресс-конференции заявление Белого дома от 29 мая о введении в июне 25-процентных таможенных пошлин на ввозимые из Китая товары на общую сумму 50 млрд долл.
Данное решение, отметила Хуа Чуньин, явно противоречит достигнутому недавно в Вашингтоне двустороннему консенсусу. «Мы призываем американских партнеров быть верными слову и, следуя духу совместного заявления, обеспечить, чтобы стороны шли навстречу друг другу», — добавила дипломат.
Китайская сторона, продолжила она, неизменно исходит из того, что торгово-экономические разногласия должны решаться конструктивным образом через равноправный диалог и консультации. «Это отвечает коренным и долгосрочным интересам наших стран и наших народов, а также соответствует ожиданиям мирового сообщества», — указала Хуа Чуньин.
Китай не хочет торговой войны, но и не боится ее, подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства. Если американская сторона будет упорно и безрассудно стоять на своем, то Китай в ответ непременно предпримет решительные действия для защиты своих справедливых интересов, подчеркнула Хуа Чуньин.