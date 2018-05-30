Пекин, 30 мая, 2018, 22:34 — ИА Регнум. США портят себе репутацию, постоянно меняя свои решения. Об этом 30 мая заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, сообщает Синьхуа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп. Трамп

«В контексте международных отношений каждое отступление от своего слова — это новый урон репутации своей же страны и злоупотребление ею», — подчеркнула дипломат, комментируя на очередной пресс-конференции заявление Белого дома от 29 мая о введении в июне 25-процентных таможенных пошлин на ввозимые из Китая товары на общую сумму 50 млрд долл.

Данное решение, отметила Хуа Чуньин, явно противоречит достигнутому недавно в Вашингтоне двустороннему консенсусу. «Мы призываем американских партнеров быть верными слову и, следуя духу совместного заявления, обеспечить, чтобы стороны шли навстречу друг другу», — добавила дипломат.

Китайская сторона, продолжила она, неизменно исходит из того, что торгово-экономические разногласия должны решаться конструктивным образом через равноправный диалог и консультации. «Это отвечает коренным и долгосрочным интересам наших стран и наших народов, а также соответствует ожиданиям мирового сообщества», — указала Хуа Чуньин.

Китай не хочет торговой войны, но и не боится ее, подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства. Если американская сторона будет упорно и безрассудно стоять на своем, то Китай в ответ непременно предпримет решительные действия для защиты своих справедливых интересов, подчеркнула Хуа Чуньин.