Роттердам, Нидерланды, 30 мая, 2018, 22:28 — ИА Регнум. В Нидерландах полиция застрелила мужчину, который размахивал топором и кричал «Аллах акбар» на балконе жилого дома, 30 мая передает агентство Associated Press.

Geoffrey Fairchild Выстрел

Согласно заявлению полиции Роттердама, полицейские проникли в квартиру и попытались задержать хулигана, однако он оказал сопротивление и ранил полицейскую собаку. Стражи порядка применили оружие.

Не сообщается, был ли связан застреленный с какими-либо радикальными организаторами. Также неизвестно, находился ли он в измененном состоянии сознания.

Читайте также: Прокуратура Нидерландов требует запретить «Ангелов ада»