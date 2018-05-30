Берлин, 31 мая, 2018, 01:00 — ИА Регнум. Несмотря на временами все более интенсивную конфронтацию и взаимные обвинения в адрес друг друга, НАТО стремится к диалогу с Россией. Об этом генеральный секретарь альянса заявил в интервью немецкому онлайн-изданию Der Spiegel 30 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Встреча Совета Россия — НАТО (СРН) на уровне послов состоится 31 мая в Брюсселе. Это будет первая встреча СРН с осени 2017 года. «Диалог с Россией вести непросто, но именно поэтому это так важно, — отметил Йенс Столтенберг в интервью Der Spiegel. — Нам нужен этот диалог для улучшения наших отношений и снижения напряженности».

Совет Россия — НАТО до сих пор является основной площадкой для политических переговоров между западным военно-политическим альянсом и Россией. Он был учрежден в 2002 году для участия России в работе трансатлантического военного союза и укрепления доверия между бывшими противниками. Первоначально встречи в рамках данного формата на уровне послов должны были проходить один раз в месяц.

Однако из-за конфликта на Украине диалог был полностью заморожен с июня 2014 года по апрель 2016. Впоследствии встречи возобновлялись, но не на регулярной основе. Завтрашняя встреча станет седьмой после возобновления переговоров.

Генсек альянса Йенс Столтенберг также подчеркнул важность этих встреч, несмотря на постоянные разногласия: «Мы говорили об Украине, военной прозрачности, снижении рисков и военных учениях, и эти вопросы остаются актуальными».

Германия вот уже на протяжении нескольких месяцев призывала НАТО к проведению заседания в рамках СРН с послами Североатлантического альянса. Даже несмотря на всеболее конфронтационный в последнее время тон НАТО в отношении России и вынужденное сокращение российской делегации в ответ на якобы согласованное Россией отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, Берлин отказывается полностью закрывать канал диалога с российской стороной.

Темы, стоящие на повестке дня предстоящей встречи, многочисленны. Известно, что НАТО с большой озабоченностью смотрит на размещение в Калининградской области оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

Однако, помимо этого, НАТО также намерено обсудить с Россией предстоящие масштабные военные учения с кодовым названием Trident Juncture, которые пройдут в Норвегии этой осенью. В учениях будет задействовано почти 40 000 военных, включая 8 000 солдат бундесвера. Кроме того, ежегодное учение Sabre Strike, проводимое Сухопутными войсками США в Европе, пройдет в Польше и Литве уже летом, и в нем также примет участие бундесвер.

По словам Столтенберга, обсуждая предстоящие учения с Россией, НАТО стремится не столько продемонстрировать свою боевую готовность, сколько раскрыть свои планы и тем самым предотвратить непонимание между сторонами. По мнению генсека, учения обеих сторон должны проходить «открыто», а не «втайне», поэтому в рамках предстоящей встречи представители Североатлантического альянса также хотят узнать где, когда и как Россия планирует проводить свои масштабные учения.