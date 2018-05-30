Екатеринбург, 30 мая, 2018, 22:09 — ИА Регнум. Строительство центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге так и не началось. Выявленный ещё в 2017 году культурный слой и отсутствие денег мешают началу работ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проблема

О проблемах на пути создания культурно-просветительского центра во время заседания постоянной комиссии городской думы по местному самоуправлению рассказала первый заместитель начальника управления культуры горадминистрации Елена Трофимова. Она напомнила собравшимся о том, что в декабре 2017 года при демонтаже кирпичного здания на ул. Вайнера, 11 был выявлен объект археологического наследия «Культурный слой г. Екатеринбурга середины XIX — начала XX столетий». Выяснилось, что он включён в реестр выявленных объектов культурного наследия Свердловской области. Это повлекло необходимость проведения археологических работ.

Эти работы обойдутся примерно в 5 млн рублей. Но есть проблема. Источник финансирования не определён. Проще говоря, денег нет и пока не ожидается.

На ул. Вайнера, 16 тоже возникли проблемы. Здание демонтировано на 80%. Окончание работ возможно только после переноса трансформаторной подстанции Екатеринбургской электросетевой компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, центр «Эрмитаж-Урал» по проекту разместят на двух площадках. В доме на улице Вайнера, 11, которое является историческим зданием Свердловской картинной галереи, в годы Великой Отечественной войны находились фонды «Эрмитажа». Здесь будет собственно центр. А на Вайнера, 16 разместят фондохранилище.

Кроме того, площадку возле них ждут изменения. Так, к зданию на Вайнера, 11 предстоит сделать пристрой.

Открыть «Эрмитаж-Урал» планируют в 2020 году. Напомним, решение о строительстве было принято в 2014 году. Названы сроки строительства центра «Эрмитаж-Урал». Ранее временем начала работы центра называли 2016 и 2018 годы.