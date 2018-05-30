Берлин, 30 мая, 2018, 22:05 — ИА Регнум. Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер нанес свой первый официальный визит в Киев во вторник, 29 мая. Целью визита значились переговоры с президентом и премьер-министром Украины, а также встреча с украинскими школьниками и студентами, изучающими немецкий язык, по случаю Немецко-украинского года языков. Однако, несмотря на свои чисто представительские функции в ходе переговоров, острых политических дискуссий о проблемах безопасности и отношениях с Россией федеральному президенту избежать все равно не удалось, сообщает сегодня, 30 мая, Deutsche Welle.

Estonian Foreign Ministry Франк-Вальтер Штайнмайер

В ходе визита и Штайнмайер, и президент Украины Петр Порошенко отметили, что с 2014 года отношения между двумя странами стали более тесными. Федеральный президент Германии выразил свое удовлетворение работой более тысячи немецких компаний на Украине, а Порошенко, в свою очередь, отметил рост двусторонней торговли, которая, по его словам, выросла на 23% за прошлый год, достигнув 8 миллиардов евро. «Это один из рекордных показателей среди многих стран», — заявил украинский лидер.

Штайнмайер также впервые посетил Львов и пообщался как с учащимися, так и с учителями специализированной школы с углубленным изучением немецкого языка, особым образом отметив тот факт, что на данный момент порядка 700 тысяч украинцев изучают немецкий язык.

Однако на совместном брифинге по итогам двусторонних переговоров выявился и ряд противоречий между официальным Киевом и Берлином. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что для его страны приоритетами внешней политики являются безопасность и отражение российской агрессии в Донбассе и Крыму. Штайнмайер, в свою очередь, подтвердил, что безопасность Украины также является приоритетом и для Берлина, вот только в методах достижения этой цели точки зрения президентов расходятся.

По мнению Порошенко, вынудить Россию сесть за стол переговоров можно только с помощью усиления санкций. Штайнмайер же, в отличие от него, говорил о необходимости реанимации переговоров в формате «нормандской четверки» в составе Украины, России, Германии и Франции и слова «санкции» всячески избегал.

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Еще одной темой, по которой официальные позиции Германии и Украины расходятся, стало строительство газопровода «Северный поток — 2». «Это абсолютно политический, а не экономический проект, который направлен на то, чтобы расколоть единство Евросоюза и нанести вред Украине», — заявил в ходе встречи Петр Порошенко.

Президент ФРГ украинского политика в этих высказываниях не поддержал, назвав новый газопровод исключительно бизнес-проектом, а обеспокоенность Украины возможной утратой своего статуса транзитера российского газа в ЕС — «безосновательными переживаниями».