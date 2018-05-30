Найроби, 31 мая, 2018, 00:06 — ИА Регнум. Президент Кении Ухуру Кениата заявил, что по отношению к чиновникам, обвиняемым в коррупции, «не будет пощады» — «их дни сочтены, их будут преследовать в суде и заключат в тюрьму», 30 мая передает агентство Associated Press.

Остановить коррупцию

Напомним, 29 мая в Кении стартовал громкий судебный процесс — перед судом предстали 24 человека, обвиняемых в присвоении $100 млн государственных средств.

Всего по делу о коррупции обвиняется 54 человека, большая часть из которых является госслужащими. Часть обвиняемых находится в бегах.

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