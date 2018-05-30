Самара, 30 мая, 2018, 21:55 — ИА Регнум. Во время грозы вечером 30 мая шквалистый ветер повредил кровлю пассажирского терминала аэропорта Курумоч. Пострадавших в результате происшествия нет.

M.government.ru Аэропорт Курумоч

В момент падения части кровли на стоянке не было воздушных судов и спецтехники, а также сотрудников аэропорта и пассажиров, сообщает «Волга Ньюс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

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Отмечается, что повреждения кровли не повлияли на работу аэропорта и расписание вылетов и прилетов.

В ближайшие часы и в течение ночи 31 мая в Самарской области ожидаются грозы, ливни, град, шквалистые порывы ветра 18−23 метров в секунду, местами 25−27метров в секунду, сообщили ИА REGNUM в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Напомним, в течение дня 30 мая порывистый ветер и грозы наблюдаются во многих регионах Приволжского федерального округа, а также в Москве.