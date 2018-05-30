Пешавар, Пакистан, 30 мая, 2018, 22:13 — ИА Регнум. Военные Пакистана сообщили о подрыве военного конвоя в провинции Северный Вазиристан на границе с Афганистаном, 30 мая передает агентство Associated Press.

Erwin Franzen Моджахеды, идущие с территории Пакистана

Атака была произведена в районе Датта Хель, жертвами подрыва стали двое военных, ранения получили трое солдат. Раненые доставлены в госпиталь в Пешаваре.

В провинции Северный Вазиристан действуют различные племенные группировки, а также исламистское движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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