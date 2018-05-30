Москва, 30 мая, 2018, 22:03 — ИА Регнум. Следственный комитет России не оповещал защиту бывшего сотрудника антикоррупционного главка полиции полковника МВД Дмитрия Захарченко о пропаже денег со счетов бывшего полицейского, заявил адвокат Александр Гробатенко в ходе слушания дела в Мосгорсуде. Об этом 30 мая передаёт РЕН ТВ.

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Адвокат сказал, что до защиты доходили только слухи о пропаже денег, но официального оповещения от следственных органов не поступало. В настоящее время СК РФ проводит доследственную проверку по факту хищения.

Как сообщало ИА REGNUM, Захарченко был задержан в сентябре 2016 года при получении взятки в размере 7 млн рублей. На квартире у полковника следователи обнаружили 9 млрд рублей, которые были зачислены в доход государства. 30 мая выяснилось, что часть этих денег — €3 млн бесследно исчезла со счетов.