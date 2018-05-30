Бенгази, Ливия, 30 мая, 2018, 22:02 — ИА Регнум. Саммит в Париже с участием президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра «международно признанного» правительства Ливии Файеза Сераджа и главнокомандующим «Ливийской национальной армии» Халифа Хафтара был «простой встречей» — стороны не подписали ни одного документа, 30 мая передает агентство Reuters.

Василий Перов. Охотники на привале. 1871

«Сидение вместе не означает согласия. На парижской встрече не было подписано никакого соглашения», — заявил журналистам представитель ЛНА в Бенгази.

Напомним, в заявлении по итогам ливийского саммита в Париже 28 мая утверждалось, что стороны «одобрили» проведение общенациональных выборов в Ливии в декабре 2018 года. Каким образом выборы будут проводиться в стране, разделенной гражданской войной, не уточнялось.

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