Вашингтон, 30 мая, 2018, 21:30 — ИА Регнум. Власти США расширили санкции против Исламской Республики Иран. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции, Трамп, мир в тисках санкций

Под новые американские санкции попали шесть граждан Ирана, две организации, а также тегеранская тюрьма Эвин, в которой, по утверждению американских властей, содержатся политические заключенные.

Уточняется, что под санкции попал директор государственной телерадиокомпании Ирана «Голос Исламской Республики Иран» Абдулали Али-Асгари, а также ещё два человека, якобы причастные к поддержке цензуры в Иране.

Что касается, организаций, то речь идёт о группировке «Ансар-е Хезболлах» и Hanista Programming Group. Перва обвиняется в насильственных действиях против иранских граждан. Также санкции введены против трех человек, связанных с этой группировкой. Вторая — якобы помогает иранскому правительстве следить за гражданами с помощью мобильных приложений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что его страна в одностороннем порядке выходит из всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной программе и возобновляет свои санкции против Исламской Республики.