США ужесточили санкции против Ирана
Вашингтон, 30 мая, 2018, 21:30 — ИА Регнум. Власти США расширили санкции против Исламской Республики Иран. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США.
Под новые американские санкции попали шесть граждан Ирана, две организации, а также тегеранская тюрьма Эвин, в которой, по утверждению американских властей, содержатся политические заключенные.
Уточняется, что под санкции попал директор государственной телерадиокомпании Ирана «Голос Исламской Республики Иран» Абдулали Али-Асгари, а также ещё два человека, якобы причастные к поддержке цензуры в Иране.
Что касается, организаций, то речь идёт о группировке «Ансар-е Хезболлах» и Hanista Programming Group. Перва обвиняется в насильственных действиях против иранских граждан. Также санкции введены против трех человек, связанных с этой группировкой. Вторая — якобы помогает иранскому правительстве следить за гражданами с помощью мобильных приложений.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что его страна в одностороннем порядке выходит из всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной программе и возобновляет свои санкции против Исламской Республики.