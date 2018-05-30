Екатеринбург, 30 мая, 2018, 21:29 — ИА Регнум. В Екатеринбурге очередной скандал с участием медицинских работников. Администратор одной из стоматологических клиник набросилась на пациента, который обратился за помощью с острой зубной болью, пишут местные СМИ.

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

Как сообщает портал Е1.ru, инцидент произошёл 27 мая. Из снятого обратившимся мужчиной видео следует, что у него три дня сильно болел зуб, и он просил его бесплатно вылечить. Учитывая то, что клиника работает в системе обязательного медицинского страхования, а у гражданина был с собой полис, право на бесплатное лечение у него имелось. Однако администратор клиники заявила ему, что пришёл во внеурочное время.

Узнав о том, что диалог пишут на видео, женщина набросилась на пациента. Видимо, пыталась прекратить запись. Но это ей не удалось.

Сейчас страховая компания ведёт по этому случаю проверку. Проверяет информацию и Следственный комитет.

ЧП вызвало на Урале широкий резонанс. Большинство комментаторов на форумах и в соцсетях требуют увольнения сотрудницы. Впрочем, есть и те, кто выступает в её защиту.