Пекин, 30 мая, 2018, 21:29 — ИА Регнум. 20-й раунд стратегических консультаций между вооруженными силами Китая и России состоялся в Пекине сегодня, 30 мая, сообщает Синьхуа. На нем сопредседательствовали заместитель начальника Объединенного штаба Центрального военного совета (ЦВС) Китая Шао Юаньмин и первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации — начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

Mil.ru Военнослужащие Китая и России

Стороны обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам и о дальнейшем углублении военного сотрудничества между Китаем и Россией в условиях современной военно-политической обстановки и пришли к консенсусу по широкому спектру вопросов.

Была выражена обоюдная решимость претворять в жизнь важные договоренности, достигнутые председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным, вывести сотрудничество между вооруженными силами двух стран на новый уровень и предпринять активные усилия для дальнейшего продвижения в межармейском стратегическом взаимодействии.

Во время консультаций с российской делегацией встретился член ЦВС Китая, начальник Объединенного штаба ЦВС Ли Цзочэн.