Вильнюс, 30 мая, 2018, 21:30 — ИА Регнум. В 2017 году на одного жителя страны старше 15 лет приходилось 12,3 литра потребленного абсолютного алкоголя (100%) (на 0,9 литра меньше, чем в 2016 году), объявил новейшие данные сегодня, 30 мая, Департамент статистики Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ван Гог. Пьяницы. 1890

В 2017 году в розничной торговле и заведениях общепита было продано 3,1 млн декалитров спиртовых алкогольных напитков (водки, виски, бренди и т. д.), или на 358 тыс. декалитров (10,5%) меньше, чем в 2016 году, вина и ферментированных напитков — 4,2 млн декалитров, или на 947 тыс. декалитров (18,4%) меньше. Как и каждый год, больше всего продано пива — 23,2 млн декалитров, или на 2,1 млн декалитров (8,2%) меньше, чем в 2016 году.

Отмечается, что большую часть оборота маленьких магазинов (1−3 работника) составляет торговля алкогольными напитками. В 2017 году в маленьких магазинах она составила почти 36%, в некоторых магазинах — 80%.

Розничные цены на алкоголь в 2017 году, по сравнению с 2016-м, выросли на 11,7%. Больше всего подорожало вино — 53,5%, произведенное в Литве пиво — 27,5%, импортное пиво — 17,2%, настойки — 14,5%, произведенная в Литве водка — 12,6%. Рост цен на алкоголь обусловлен повышением акцизных тарифов с 1 марта 2017 года.

В 2017 году было произведено 1,03 млн декалитров спиртовых алкогольных напитков, пересчитанных в абсолютный алкоголь (100%). По сравнению с 2016 годом их производство сократилось на 5%. В 2017 году выросло производство ферментированных напитков, которое составило 5,5 млн декалитров, это на 2,3% больше, чем в 2016 году. Среди ферментированных напитков выросло производство сидра (34,1%), не пенящихся напитков (28,7%), пенящихся ферментированных напитков (1,3%), но сократилось производство фруктового или ягодного вина (31,1%). В 2017 году было произведено 0,4 млн декалитров виноградного вина и вермута, это на 15% меньше, чем в 2016 году. Больше всего произведено пива — 29,6 млн декалитров, его производство за год сократилось на 1,1%.

В 2017 году по сравнению с 2016-м больше всего выросли импорт и экспорт вина — соответственно на 13,4% и 21,2%, также пива — соответственно на 11,8% и 20,1%. Импорт ферментированных напитков сократился на 8,8%, экспорт вырос на 21,2%, импорт спиртовых напитков вырос на 8,5%, экспорт — на 14,3%.

В 2017 году по сравнению с 2016-м был заметен спад производства и продаж алкогольных напитков, пересчитанных в абсолютный алкоголь (100%), хотя импорт и экспорт росли.

По данным Института гигиены, полученным из информационной системы Фонда обязательного страхования здоровья, в 2017 году хотя бы один диагноз, напрямую связанный с потреблением алкоголя, был поставлен 25,7 тыс. лиц. На 100 тыс. жителей приходилось 907,6 больного человека. Чаще всего регистрировалась алкогольная зависимость (623,2 случая на 100 тыс. человек), токсичное воздействие алкоголя (179,2 случая) и алкогольный психоз (105,1 случая на 100 тыс. человек). По сравнению с 2016 годом снизился уровень заболеваемости алкогольным психозом — на 15,7%, также стала реже регистрироваться алкогольная зависимость — на 5,4% меньше случаев.

У мужчин в возрасте 35−39 лет болезни, напрямую связанные с употреблением алкоголя, встречаются в три раза чаще, чем у женщин. Самый высокий уровень заболеваемости среди сельских жителей — в возрастной группе 35−39 лет, городских жителей — в возрастной группе 45−49 лет.

По данным Института гигиены, в 2017 году 576 человек скончались из-за болезней, напрямую связанных с потреблением алкоголя, это на 94 человека меньше, чем в 2016 году. Чаще всего это была алкогольная болезнь печени (42,5%), случайное отравление алкоголем (33,5%), алкогольная кардиомиопатия (12,5%).