Вильнюс, 30 мая, 2018, 20:46 — ИА Регнум. Правительству Литвы сегодня, 30 мая, представлен подготовленный МВД годовой отчет об осуществлении миграционной политики Литвы, в котором рассмотрены основные изменения показателей миграции в 2017 году: по сравнению с 2016 годом число эмигрировавших снизилось на 2400, или на 4,8%, незначительно (на 1%) выросло число иммигрантов, которое сейчас составляет 20 400, выросло число выданных временных видов на жительство в Литве, для иностранцев улучшились условия, связанные с трудовыми отношениями, упростились процедуры администрирования документов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В 2017 году общее число выданных временных видов на жительство в Литве выросло на 28% (в 2017 году — 19 373, в 2016-м — 15 137, в 2015-м — 9749). Отмечается, что в последнее время особенно выросло число видов на жительство, выданных на основании работы, — более 10 тыс., они составили большую часть всех выданных или измененных временных видов на жительство в Литве. Больше всего разрешений на этом основании было выдано гражданам Украины и Белоруссии. Также много разрешений было выдано на основании соединения семей, стажировки и учебы.

Предложенные МВД и реализованные вместе с Департаментом миграции меры: список утвержденных предприятий, перенос услуг в электронное пространство и увеличенное по указу министра внутренних дел число ставок в Департаменте миграции способствовали более эффективному администрированию документов, связанных с миграционными процессами, подчёркивается в отчёте.

По видам экономической деятельности в 2017 году больше всего разрешений на работу в Литве было выдано в строительном секторе — 1592, также в транспортном секторе — 539, секторе обрабатывающей промышленности — 442.