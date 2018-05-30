Вильнюс, 30 мая, 2018, 20:44 — ИА Регнум. Уже завтра, 31 мая, литовский Клайпедский морской порт один за другим примет 37 военных кораблей из 16 иностранных государств, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На крупнейшие ежегодные международные морские учения BALTOPS 2018 прибудет около 4 тыс. военных моряков. В 2018 году впервые Литве доверена организация подготовительной фазы этих учений, подчёркивает минобороны Литвы.

USS Mount Whitney

Учения будут проходить по вымышленному сценарию, будет имитироваться конфликт между выдуманными странами. Участники учений по сценарию распределены на две группы, одна из которых будет оказывать помощь одной из выдуманных стран, а также выполнять функции обороны, другая группа будет атаковать. В Литве такой сценарий называют «прекрасным поводом проверить готовность экипажей кораблей выполнять военные задачи в условиях, приближенных к реальности».

Планируется отработать процедуры маневрирования военных кораблей, конвоирования кораблей, артиллерийской стрельбы, предполагается отработка противовоздушной и противотеррористической обороны, поиска и обезвреживания мин, борьбы с подводными кораблями, высадки десанта на берегу и так далее.

Эти крупнейшие учения НАТО в Балтийском море, которые пройдут 4−15 июня, организуют ударные силы и силы поддержки НАТО (англ. Naval Striking and Support Forces NATO, STRIKFORNATO), которыми из штаба корабля Mount Whitney руководит командующий 6-м американским флотом вице-адмирал Лиза Франчетти. Главные цели учений: между участвующими странами НАТО и Северной Европы расширить масштаб сложных комплексных операций; также улучшать сотрудничество и взаимодействие сил участвующих стран и повысить уровень компетенции участвующих морских сил.

Напомним, что правительство Литвы и президент Литвы осенью 2017 года делали истерические заявления о том, что Литву и Прибалтику непременно захватят российские войска в ходе учений «Запад — 2017».