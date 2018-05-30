Ташкент, 30 мая, 2018, 20:41 — ИА Регнум. В Узбекистане медицинский центр AKFA Medline и южнокорейский университет Гачон при Гильском госпитале подписали договор о взаимном сотрудничестве, в рамках которого в Ташкенте будет создан филиал корейского университета, сообщает 30 мая издание UzDaily.

George Hodan George Hodan

Согласно документу, университет Гачон обеспечит новое учебное заведение всей необходимой литературой и учебными программами, а также направит специалиста из Гильского госпиталя для открытия учебного заведения. Южнокорейский университет также окажет содействие в привлечении профессорско-преподавательского состава.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января Туринский политехнический университет в Ташкенте и южнокорейский колледж Ajou motor заключили меморандум о сотрудничестве, в рамках которого обязались совместно готовить специалистов для автомобилестроительной отрасли.

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