Токио, 31 мая, 2018, 05:09 — ИА Регнум. После завершения визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Санкт-Петербург остались для истории его речи о прекрасном будущем дружественных России и Японии. Том самом будущем, которое, если продолжать логические построения японского лидера, никогда не сможет наступить. Почему именно такое впечатление произвела эта наполненная «мечтами о дружбе» речь, рассказывает доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Kremlin.ru Синдзо Абэ. 26 мая 2018 года, Москва, Кремль

Рейтинг Синдзо Абэ на родине провалился до черты в 30%, оппозиция заводит разговоры об отставке, а простые японцы возмущены политикой милитаризма и финансовыми скандалами. С таким багажом у нынешнего премьера Японии логична только линия поведения, которая позволит хоть немного выровнять положение, заработать дополнительные очки в глазах японского общества. А внутри Японии шансы на исправление ситуации уже минимальны.

Поэтому дипломатический успех пришелся бы сейчас Абэ очень кстати, а в случае невозможности достижения какого-либо крупного прорыва можно и любое событие попытаться выдать за таковой. Тем более что российский лидер, в отличие от других руководителей стран — соседок Японии, все еще поддерживает диалог о «территориях», хотя его уже стоило бы прекратить. Но и воспользоваться шансом на поправку своего реноме в глазах сограждан за счет визита в Россию Синдзо Абэ не удалось. Об этом явно свидетельствует реакция японской прессы. Что же пишут японские СМИ?

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