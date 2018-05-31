Санкт-Петербург, 31 мая, 2018, 03:07 — ИА Регнум. Перед театральным показом в Петербурге, который состоялся 26 мая, греческий режиссер, путешественник и профессиональный философ Стаматис Эфстафиу побеседовал с корреспондентом ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Стаматис Эфстатиу

По словам мастера, который свою творческую стратегию описывает как путешествие и постоянную смену, это постоянное движение соотносится с его отказом ассоциировать родину с одним местом. В его представлении это плавучий остров с лагерем беженцев, где люди из разных культур могут встречаться под знаком театра, чтобы освежить свой взгляд на творчество или даже развитие человека. Никогда не работая в знаменитых российских театрах, зато работая с инвалидами, Эвстафиу говорит о своей открытости любому формату, который может развивать идею встречи через театр.

«Моя единственная амбиция — это продолжать быть настолько здоровым и сильным, чтобы поддерживать возможность этой работы. Проекты, которые я предлагаю, открыты для людей, которые хотят скорее измениться, чем просто что-то делать. Происхождение этих людей и результат уже вторичны…» — считает режиссер.

Подчеркивая, что не является психотерапевтом, Эвстафиу говорит о том, что процесс «терапии как решения внутренних проблем» начинается с проблемы и попытки решить её, а процесс «делания искусства» начинается с жажды встречи и намерения предложить плоды её зрителю-гостю-свидетелю.

«Мой большой вызов — это любить, несмотря на почти утопическую невозможность этой цели. Но, понимаете, чем больше я люблю людей, тем большей я люблю Бога, и наоборот, чем больше я люблю Бога, тем больше я люблю людей и ищу в них образ Творца…»

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