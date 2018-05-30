Калуга, 30 мая, 2018, 19:46 — ИА Регнум. В Калужской области в первом квартале 2018 года зарегистрировано 21 преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом заявил руководитель отдела криминалистики регионального управления СК России Сергей Кузнецов на совещании, посвящённом безопасности детей во время летних каникул, сообщает 30 мая корреспондент ИА REGNUM.

Kaluga.sledcom.ru На брифинге с калужскими журналистами.

В 2017 году совершено 68 насильственных преступлений против половой неприкосновенности детей. По словам Кузнецова, способы их совершения можно разделить на две категории: преступления, совершенные при физическом контакте преступника с потерпевшим и преступления, совершенные с использованием сети Интернет.

Участники заседания отметили, что в данной связи следует обратить особое внимание на доступные превентивные меры. Так, узнать, что несовершеннолетний мог стать жертвой преступника, можно обратив внимание на поведение ребёнка. Родителям рекомендуют регулярно интересоваться, чем дети занимаются в течение дня, обратить внимание на возможное изменение настроения и привычек. Под особым контролем должны находиться аккаунты ребёнка в социальных сетях, так как значительная часть преступлений выявляется после знакомства с перепиской. Здесь взрослых должны насторожить общающиеся с ребёнком лица, с которыми семья не знакома в реальной жизни. При любых подозрениях следует обратиться в правоохранительные органы для незамедлительной фиксации следов преступления.

Исполняющая обязанности начальника подразделения по делам несовершеннолетних областного УМВД России Людмила Симкина, в свою очередь, сообщила, что все лагеря, санатории и детские площадки при школах Калужской области обеспечены различным формами охраны. Собравшиеся также отметили, что хорошей профилактикой правонарушений и преступлений является занятость несовершеннолетнего в период летних каникул.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области летом 2018 года будут работать 375 организаций для организации досуга и отдыха несовершеннолетних, в том числе 13 загородных лагерей, семь санаториев и оздоровительных организаций санаторного типа, 342 лагеря с дневным пребыванием, четыре лагеря труда и отдыха, девять туристических и палаточных лагерей. Также предполагается, что в образовательную и трудовую деятельность во время летних каникул будут вовлечены 90 тыс. детей из Калужского региона.