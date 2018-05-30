Краснодар, 30 мая, 2018, 19:27 — ИА Регнум. В Краснодарском крае разработан механизм взимания курортного сбора — эксперимент в регионе стартует с 16 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края. Напомним, Кубань наряду с Крымом, Алтайским и Ставропольским краем стала участником эксперимента.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

Как рассказал губернатор Вениамин Кондратьев, к проведению эксперимента в крае готово около четырех тысяч гостиниц, отелей и других средств размещения в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи и пяти поселениях Туапсинского района.

«Еще до принятия закона о проведении эксперимента, совместно с ЗСК, мы освободили от сбора всех жителей Кубани. Таким образом, на территории региона, помимо 19 льготных категорий граждан, освобожденных от уплаты сбора федеральным законом, действует еще и льгота для всех кубанцев», — подчеркнул Вениамин Кондратьев, напомнив, что средства, полученные от сбора, пойдут на благоустройство курортов.

Механизм реализации взимания сбора также проработан: принят ряд нормативных документов, в частности, регулирующих порядки ведения реестра операторов курортного сбора, предоставления ими отчетности, регламенты взаимодействия муниципалитетов с участниками эксперимента. Что касается контроля за расходованием полученных денег, то им займется Общественный совет, в который войдут представители ассоциаций организаций санаторно-курортной сферы, отельеры, общественники и эксперты. Информация о расходовании средств будет опубликована на сайте регионального министерства курортов.

В июле 2017 года Государственная дума приняла закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018—2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой. Эксперимент стартовал с 1 мая, на Кубани решили отложить его действие до 16 июля в связи с проведением чемпионата мира. Размер сбора с одного человека составит 10 рублей в сутки.