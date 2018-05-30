Рим, 30 мая, 2018, 19:23 — ИА Регнум. Своеобразные действия украинских спецслужб в «операции Бабченко» доставили немало хлопот основным итальянским СМИ, которым за эти сутки пришлось несколько раз менять модель поведения при сохранении общего акцента на обвинения в адрес Москвы.

Kremlin.ru Владимир Путин стреляет снотворным из карабина

Сразу после сообщений об «убийстве» Аркадия Бабченко короткие новости об этом появились на всех ресурсах, и почти везде — лишь с краткими пояснениями о том, что «убитый» был «врагом Путина», как написала об этом, к примеру, Repubblica.

Только к обеду в среду, 30 мая, итальянские журналисты подготовили расширенные материалы с более яркими комментариями, но по-прежнему без прямых обвинений в адрес Москвы.

Так, Repubblica назвала Бабченко «писателем», «оппозиционером», отметила, что «убитый» был «критиком Кремля» по сирийскому и украинскому вопросам, и указала, что он «получал угрозы» до отъезда из Москвы. Corriere della sera также упомянула угрозы и «сильную критику» в адрес Кремля.

Наиболее объемно «смерть» Бабченко прокомментировали в Rainews, где составили целую подборку «жертв свободы информации в России» с фотографиями Бабченко и Анны Политковской на обложке.

Новость о том, что Бабченко жив, итальянские СМИ комментируют с прежними интонациями о Кремле, который «убивает за свободу».

La Stampa, в частности, опубликовала статью со следующим лидом: «Жертва кампании ненависти за свои полемические взгляды на операции Москвы в Сирии и на Украине». Имеется в виду, очевидно, реакция на публикации Бабченко 2016−2017 годов.

В тексте статьи пересказывается позиция СБУ и самого Бабченко, делаются прямые обвинения в адрес «российских спецслужб». О позиции Москвы и оппозиционных украинских журналистов по этому делу La Stampa ничего не сообщает. Действия украинских спецслужб не комментируются, и что теперь делать с уже произнесенными заявлениями европейских политиков — не сказано.