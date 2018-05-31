Ярославль, 31 мая, 2018, 13:56 — ИА Регнум. ПАО «Территориальная Генерирующая Компания №2» (ПАО «ТГК-2») и «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации (ФГБУ «РЭА» Минэнерго России) будут сотрудничать с целью развития отрасли генерации. Соответствующее соглашение подписано генеральным директором ТГК-2 Надеждой Пинигиной и руководителем РЭА Анатолием Тихоновым во время Петербургского международного экономического форума 25 мая 2018 года.

Tgc-2.ru Градирни вентиляторного типа Ярославской ТЭЦ-3

Соглашение предусматривает сотрудничество по внедрению современных финансовых, управленческих, технических инструментов, экологических и природоподобных технологий при производстве электрической и тепловой энергии, а также внедрение и сопровождение системы энергетического менеджмента. В рамках соглашения будут созданы благоприятные условия для реализации энергоэффективных проектов, направленных на реконструкцию и модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегическому развитию ПАО «ТГК-2» Андрей Лукашов, достигнутые с ФГБУ «РЭА» договорённости позволят одной из крупнейших генерирующих компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России выполнить задачи по модернизации, поставленные правительством Российской Федерации.

«Важнейшими факторами, определяющими качество и скорость модернизации отрасли, является знание технологий, подготовка кадров и финансовые инвестиции. Мы договорились, что РЭА передаст нам свой накопленный опыт изучения передовых российских и зарубежных технологий. Специалисты РЭА помогут в повышение квалификации наших сотрудников. А совокупность знаний и технологий естественным образом будет способствовать инвестициям», — пояснил Андрей Лукашов.

Говоря о практических задачах, стоящих перед ТГК-2, Андрей Лукашов выделил две: снижение на 3% удельных расходов топлива при генерации и на 10% энергетических потерь при транспортировке. Такие цели у компании на ближайшие 2 года.

ТГК-2 является одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России, осуществляет поставки электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, прежде всего, в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях.