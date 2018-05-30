Чебоксары, 30 мая, 2018, 19:07 — ИА Регнум. В Чувашии в результате шквалистого ветра и грозы повреждены кровли двух школ, произошло отключение электроэнергии в ряде муниципальных образований, сообщают региональные власти и спасатели.

Cap.ru Шквалистый ветер в Чебоксарах

30 мая в ряде районов республики прошла гроза, порывы ветра достигали 25 м/с. По данным ГКЧС Чувашии, в деревне Большое Яниково Урмарского района и селе Шимкусы Янтиковского района повреждены кровли школ, в ряде районов — крыши частных домов, произошло отключение электроэнергии в Козловском, Урмарском, Шумерлинском и Красночетайском районах.

«Заявки от населения по восстановлению электроснабжения Чувашэнерго приняты. Усилены аварийно-спасательные бригады. Работы ведутся», — сообщил и.о. председателя ГКЧС Олег Павлов.

По данным спасателей, из-за циклона в республике повалено 22 дерева, пострадавших нет.

«Из-за обрывов линий электропередач точечные отключения электроэнергии произошли в городе Чебоксары, населенных пунктах Козловского, Красночетайского, Урмарского и Шемуршинского районов. Электроснабжение было восстановлено в двух муниципальных районах», — отмечают в ГУ МЧС по Чувашии.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. В ликвидации последствий непогоды задействованы 85 человек и 35 единиц техники.

В Урмарском районе из-за непогоды введен режим чрезвычайной ситуации. Решение принято «в целях ликвидации последствий» ЧС. Главам поселений и руководителям организаций рекомендовано проверить и подготовить резервные источники энергоснабжения социально-значимых объектов и объектов экономики, организовать информирование населения, проверить готовность систем оповещения.

В Чебоксарах, по данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в микрорайоне «Новый город» по улице Стартовая, 3/1 из-за сильных порывов ветра упал временный столб линии электропередач. По данным ведомства, электрокабель упал на припаркованные автомашины, «есть небольшие повреждения, ведется работа со страховщиками».

«ОСП «Чебоксарские электрические сети» ООО «Коммунальные технологии» сообщил об отключении от электроэнергии части потребителей в пос. Южный (78 жилых домов частного сектора, где проживает около 250 жителей). К 13:22 часам силами аварийной бригады замыкание в высоковольтной линии электропередач было устранено, подача электроэнергии восстановлена. Из-за схлеста проводов и падения опор электроэнергия была отключена еще по трем адресам в Чебоксарах, по каждому из них электроснабжение восстановлено», — говорят в ЕДДС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ряде регионах Поволжья 30 мая было объявлено штормовое предупреждение, в ближайшие сутки ожидаются похолодание и заморозки. В МЧС ранее отмечали, что из-за ураганного ветра без электричества остались более 43 тыс. жителей Центрального и Приволжского федеральных округов.